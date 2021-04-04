عن مشاركتها في حفل المومياوات.. يسرا: دموعنا تساقطت من الفرحة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أكّدت الفنانة يسرا أنّ العالم كله يتحدث بإعجاب عن موكب نقل المومياوات الملكية الذي أقيم مساء السبت، من المتحف المصري بالتحرير، وحتى “الحضارة” بالفسطاط، قائلة: “تشعر أن جمال مصر قد ظهر”.

وأضافت في تصريحات خاصة لبرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن كل شعوب العالم عندما تريد البحث عن جذور الحضارة فإنّها تبحث عنها في مصر.

وتابعت أنّ اختيارها للمشاركة في الحفل كان شرفاً كبيراً لها: “دموعنا كانت نازلة من الفرحة، وما حدث يجعل كل مصري فخوراً بكونه مصرياً”.

وأكّدت أن وجود الرئيس السيسي في الاحتفالية يبرهن على عظمة مصر، والحدث الذي شاهدنا أبهر العالم، مضيفة: “أشكر الرئيس السيسي خاصة لأنّه جعلنا نفخر بتاريخنا وحاضرنا وماضينا المشرّف”.

وختمت: “هناك ناس كانت لا تنام حتى يتم إنجاز العمل، ويخرج بالشكل المُبهر الذي شاهدناه، والعالم كله يتمني لو يملك جزءاً من كنوز مصر”.