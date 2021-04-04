وعكة صحية مفاجئة تُلم بـ نيكول سابا وMTV تؤجل “ع غير كوكب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الزميل بيار رباط عن تعرّض النجمة اللبنانية نيكول سابا لوعكة صحية مفاجئة، أدّت إلى تأجيل إطلالتها في برنامج “ع غير كوكب” مساء اليوم الأحد بمناسبة عيد الفصح المجيد.

ونشر بيار رباط تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، تمنى من خلالها الشفاء العاجل للنجمة نيكول سابا قائلًا: “كان يفترض أن تطلّ النجمة نيكول سابا الليلة عبر برنامج ع غير كوكب في حلقة خاصة واستثنائية بعيد الفصح لنغني ونحتفل معها بالعيد. لكن في الساعات الأخيرة، أصيبت بوعكة صحية، وتعذّر حضورها. نتمنى الشفاء العاجل لنيكول، و نلقاكم الاسبوع المقبل”.

نفيد بالذكر أن نيكول سابا كانت ستطلّ في برنامج “ع غير كوكب” في حلقة استنثائية بمناسبة عيد الفصح المجيد بعد أن استأنفت مؤخرًا نشاطها الفني بين لبنان والقاهرة وذلك بعد التزامها التام باجراءات احترازية خلال جائحة كورونا طيلة الفترة الماضية.

وكانت نيكول سابا قد انتهت مؤخرًا من تصوير اعلان تلفزيوني خاص بشهر رمضان المبارك سيعرض على الشاشات المصرية لصالح احد المنتوجات المعروفة.