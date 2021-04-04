شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية سوزانا ليفين زوجة روبرت داونى التى غيرت حياته وعالجته من الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم النجم روبرت داونى بعيد ميلاده الـ 56 بعد مسيرة حافلة بالأدوار العظيمة التى طالما ستخلد باسمه طويلاً، ما جعله يحظى بجماهيرية كبيرة بسبب الأعمال الذى قام ببطولتها، وهو الأمر الذى دفع شركات الإنتاج لجعله من أغلى النجوم أجرًا حول العالم.

وصنف حسب فوربس في عام 2014 على أنه النجم الأعلى أجرًا من بين كل نجوم هوليود حسب تصنيف قامت به وقتها، واستمر في الصدارة لمدة ثلاثة أعوام متصلة عن دوره فى فيلم "الرجل الحديدى"، إلا أن هذا النجاح يخفى وراءه معاناة كبيرة عاشها قبل شهرته.



داونى الرجل الحديدى

معاناة روبرت داونى تمثلت في الإدمان الذى كاد أن يقضى عليه، بعدما بدأه منذ الطفولة عن طريق والده -وفقاً لتصريحاته فيما بعد عقب تعافيه-، حين كشف أن والده هو من أعطاه سيجارة فى صغره أثناء الطفولة ليقلده ويكبر فى صورة نسخة لا تقل بشاعة عن الأب الذى كان مدمن هو الآخر.

علاقة روبرت داونى كبرت مع الإدمان كلما كبر في السن، حيث وصل الأمر لدخوله مصحات للعلاج والتعافى، وكل مرة كان يخرج فيها يعود من جديد، الأمر الذى تسبب في فشل أكثر من زيجة له مع نجمات مثل سارة جيسيكا باركر والمغنية ديبورا فالكونر بعدما أكد كلاهما أن الزواج فشل بسبب دخوله المصحات النفسية وعدم تخلصه من الإدمان.



داونى وسارة جيسيكا باركر



روبرت داونى واحدى زوجاته

ورغم كل ما سبق إلا أن داونى بدأ فصل جديد من حياته حينما قابل محبوبته وزوجته الحالية سوزانا ليفين عقب فشل زيجاته اللاتى صرحن بأنه بات رجلاً غير قابل للإصلاح خاصة مع دخوله السجن بسبب التعاطى للمخدرات بشراهة.



روبرت داونى وزوجته

لتتمكن زوجته سوزانا ليفين من تغيير حياته رأساً على عقب حيث حولته من شخص تعلم الإدمان وأحب الخمر والسهرات من والده إلى قدوة للملايين خاصة مع لعبه شخصية الرجل الحديدى بأفلام مارفل والذى أعطاها طابعاً خاصاً جعل الأطفال يعشقوا شخصيته.

روبرت داونى وزوجته وابناءه