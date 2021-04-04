شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح يعلن إصابة والدته بـ كورونا.. وهنادى مهنا تطلب الدعاء لأسرتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد خالد صالح، إصابة والدته بفيروس كورونا، طالبًا من متابعيه الدعاء له ولأسرته بالشفاء العاجل من فيروس كورونا، حيث كتب عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلاً: دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم".

كتبت الفنانة هنادى مهنا، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة: "دعواتكم لأبى وأمى وحماتى ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما أن الدعاء يغير الأقدار كثفوا الدعاء أرجوكم".

وكانت الفنانة هنادي مهنا أعلنت يوم 22 مارس الماضى إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعدما أجرت مسحة طبيبة وجاءت نتيجتها إيجابية، حيث كتبت هنادى عبر استورى حسابها بموقع "إنستجرام": كورونا إيجابى الحمد لله"، ثم أعلن زوجها أحمد خالد صالح إصابته بفيروس كورونا وخضوعهما للعزل المنزلى واتباعهما بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس.

كما أعلنت الفنانة الشابة هنادي مهنا، إصابة والدتها بفيروس كورونا، بعد 48 ساعة من إعلان إصابتها هي وزوجها الفنان أحمد خالد صالح بالفيروس، حيث طالبت هنادى عبر استورى حسابها بموقع "انستجرام" بالدعاء لوالدتها وكتبت: "ادعوا لماما ايجابى كورونا".

وبعد 10 أيام من إعلان هنادى وزوجها الفنان أحمد خالد صالح أصابتهما، أعلن والدها الموسيقار هنادى مهنا إصابته بكورونا ثم والدتها أصيبت بالفيروس، وبعد ذلك والدة أحمد أصيبت بكورونا.



أحمد خالد صالح



هنادى مهنا

كانت آخر أعمال هنادى مهنا مسلسل "في بيتنا روبوت" الذى تم عرضه على قناة cbc، وظهرت بشخصيتها الحقيقية في العمل الذى قام ببطولته بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.