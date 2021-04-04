تلقت باقة ورود حمراء.. نوال الزغبي: “أشعر كأنني في عيد الحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها تألقت من خلالها في بنطلون جينز وقميص بلون ناري ساحر تناسب مع لون بشرتها وأبرز قوامها الجميل، وعلّقت عليها قائلةً: “أشعر كأنني في عيد الحب”.

وشاركت نوال المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لباقة ورود حمراء تلقتها من شخص لم تكشف عن هويته وعلّقت عليها بالقول: “صنعت يومي”.

ولاقت صورة نوال الزغبي آلاف التعليقات التي أشادت بجمالها وإطلالتها، وأكد عدد كبير من المتابعين أن كل إطلالاتها ساحرة وتنم عن ذوقها الرفيع في اختيار اللوكات التي تليق بها، وتجعلها تبدو أكثر إشراقاً وجاذبية.

على صعيد آخر، تواصل نوال الزغبي حصد نجاح كليب أغنية “عقلي وقف” الذي تعاونت فيه مع المخرج فادي حداد، حيث حقق العمل ما يقارب الـ5 ملايين مشاهدة في شهر واحد.

وأغنية “عقلي وقف” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع، وميكس، وماستر وسام عبد المنعم.