بعد مشاركتها في "موكب المومياوات".. ماذا قالت هند صبري؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الفنانة التونسية، هند صبري، عن سعادتها الكبيرة للمشاركة في حفل موكب المومياوات الملكية، وذلك بعد تعرضها لانتقادات واسعة.

ونشرت صبري على حسابها بموقع "فيسبوك" صوراً لها من أمام الأهرامات في الجيزة معلقة بأبيات من قصيدة "مصر" للشاعر السوري محمد نجيب المراد.



وكتبت: "هِبةُ اللهِ من قديمِ الزمانِ..إنها مصرُ فانطلقْ يا لساني..وتجاوزْ حدودَ شِعرٍ ووزنٍ..رُبَّ حُبٍّ أقوى من الأوزانً".





وسجلت هند صبري حضوراً لافتاً بظهورها في فيلم تسجيلي قصير، ضمن فعاليات الحفل، بجوار 7 نجوم مصريين للحديث عن تاريخ مصر القديمة وعظمة الملوك، وهم يسرا، أحمد عز، منى زكي، نيللي كريم، أحمد السقا، وأحمد حلمي.

وأثار اختيار وزارة السياحة والآثار المصرية للفنانة التونسية، للمشاركة بموكب نقل المومياوات الملكية جدلاً كبيراً في مصر، وانقسم المصريون ما بين مؤيد ومعارض.

وكانت صبري قد أعلنت، السبت، تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أن المسحة الأخيرة جاءت نتيجتها سلبية.