شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب تضمن نجاح ريهام حجاج فى دراما رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنافس النجمة ريهام حجاج في موسم رمضان المقبل بمسلسل "وكل ما نفترق" بقوة في السباق الدرامى الذى يشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن بعدد من الأعمال الدرامية، ويتوقع نجاح مسلسل ريهام حجاج "وكل ما نفترق" لعدد من الأسباب أهمها..

1 - نجاح مسلسل رمضان الماضى "لما كنا صغيرين" من بطولتها بعدما حقق نجاحًا كبيرًا حيث أشاد عدد من متابعى المسلسل بأداء النجمة ريهام حجاج لشخصية "دنيا" ضمن الأحداث خاصة أنها شخصية مركبة تتضمن مراحل زمنية مختلفة وصراعات قوية وحالات شعورية وإنسانية، كما أشادت الفتيات بـ"استايل" وأزياء بطلة العمل.

والمسلسل من بطولة خالد ‏النبوى، ‏‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎

ودارت قصة المسلسل في إطار تشويقي مثير حول 5 أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع فى ظروف غامضة وتغير مجريات الأمور ويتم البحث عن القاتل.

2- بعد طرح برومو مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، والتى تخوض به السباق الرمضانى، تلقى البرومو إشادات كبيرة حيث سيطر عليه طابع الغموض والتشويق والإثارة الكبيرة التي يميل الجمهور لمتابعتها وينتظر عرضها.

3- من نجمات جيلها المميزات حيث استطاعت النجمة ريهام حجاج فرض نفسها كواحدة من أبرز فنانات جيلها على الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، بعدما قدمت عددًا من الأدوار المميزة التي أثبتت من خلالها موهبتها في التمثيل وهو ما دفع صناع الدراما للمراهنة عليها وإسناد البطولة المطلقة لها مؤخرًا فى عدد من الأعمال.

4 - اعتماد العمل على توليفة من الفنانين الموهوبين في مسلسل "وكل ما نفترق" منهم عمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف وسيد رجب وأحمد فهمى ومحمد الشرنوبى.