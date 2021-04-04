شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج يسرى نصر الله يعلن تلقيه لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج الكبير يسرى نصر الله، حصوله على لقاح فيروس كورونا.

كتب عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك: تلقيت أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أشعر بأننى أريد أن أعانق الجميع".



تدوينة يسري نصر الله

يأتي هذا بعد انتشار الكثير من الشائعات مؤخراً بإصابة المخرج الكبير بفيروس كورونا، ليخرج ويرد في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، مؤكداً إن نتيجة المسحة التي أجراها للتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمها، جاءت سلبية الحمد لله، مشيرًا إلى أنه مصاب بإنفلونزا فقط لا غير.

يسرى نصر الله من مواليد القاهرة 1952، درس الاقتصاد في جماعة القاهرة، ومن ثم انتقل لدراسة السينما في المعهد العالى للسينما عام 1973، عمل كمساعد مخرج للراحل يوسف شاهين في فيلمى وداعاً بونابرت وحدوتة مصرية، ومن أشهر أعماله صبيان وبنات 1995 و فيلم المدينــة 1999 وفيلمه الشهير باب الشمس 2004 وفيلم جنينة الأسماك 2008 وفيلم احكي يا شهرزاد 2009.