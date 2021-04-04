شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة معلقة على حفل نقل المومياوات الملكية: فخورة بانتمائى لتراب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النجمة الكبيرة لبلبة بحفل نقل المومياوات الملكية، الذى عرض أمس على الهواء مباشرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة في تصريحاتها لـ"الخليج 365"، أن ماحدث بالأمس بموكب نقل المومياوات شيء يدعو للفخر لكل مصري، وأنها كانت من أكثر المنبهرين بما حدث سواء من إجراءات نقل الـ 22 ملكا وملكة من متحف ميدان التحرير لـ المتحف القومى بمدينة الفسطاط، وطريقة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم، أو بما أنجزته وزارة الآثار ليظهر مجهودهم في الحفل المشرف الذى عُرض أمس السبت.

وأضافت لبلبة: "بعد مشاهدتى لحفل أمس أصبحت فخورة أكثر بانتمائى لتراب مصر، وفخورة جدًا بهذا العمل العظيم، الذى جعل العالم بأكمله يهتز أمام ما يفعله المصريون، فالعرض كان أكثر من رائع ونيلنا الخالد كان بيضحك عندما نظرت إليه من شرفة منزلى، ويارب يحفظ مصر وتظل هي التاريخ نفسه، وأوجه الشكر الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على هذا الموكب العظيم والمشرف".