شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تنتهى من تصوير فيلم "ماما حامل" بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى النجمة ليلى علوى من تصوير فيلم "ماما حامل"، بعد أسبوعين حيث استأنفت تصوير العمل الأيام الماضية فى العديد من الديكورات الخاصة بالفيلم، حيث تجسد شخصية ليلى علوي أم حمدي المرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى في إطار من الكوميديا الاجتماعية.

الفيلم تم تصوير بعض مشاهده بمنطقة "استديو المغربي"، ومن المنتظر أن يستكمل باقي مشاهد العمل في عدد من مناطق التصوير الخارجية خلال الأيام المقبلة.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.

وفى سياق آخر، يعرض للفنانة ليلى علوى حكاية "ست الهوانم"، من مسلسل "زى القمر"، تأليف شهيرة سلام وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولتها مجدى كامل، أمير شاهين، ضياء عبد الخالق، صبرى عبد المنعم، وعدد من الفنانين الشباب.