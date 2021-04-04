شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يغازل منى زكى من خلال الخليج 365: "خطفت أنظارى أنا شخصيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غازل النجم أحمد حلمي، زوجته النجمة منى زكي خلال الخليج 365، بعد نشر بوست على إنستجرام للنجمة منى زكي وتألقها في الموكب الملكي لنقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة المصرية أمس، وظهرت بإطلالة راقية خطفت الأنظار، حيث كتب قائلاً: "خطفت أنظارى أنا شخصيا".

أحمد حلمى يغازل منى زكي

كل ذلك جاء بجانب المقطوعة الموسيقية العظيمة التي أبهرت العالم من جانب المايسترو نادر عباسى، والذى ألفها الموسيقار هشام نزيه، وأبدع فيها مثلما أبدع بتلحين أغنية محمد منير، حيث تمكنت تلك المقطوعة من خطف الأنظار على مدار الحفل وسط الروعة الكبيرة للموسيقى وتقديمها بشكل أروع من جانب الأوركسترا الذى قادها نادر عباسى هو وكافة العازفين بصورة أبهرت المتابعين من كافة أنحاء العالم.

وتستعد النجمة منى زكي للمشاركة فى موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل "لعبة نيوتن" بطولة محمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم.

واقتربت النجمة منى زكي على الانتهاء من تصوير مسلسل "لعبة نيوتن"، بشكل نهائى، وتعود منى زكى للدراما التليفزيونية من خلاله بعد غياب 4 أعوام، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن.