شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يقدم "وأنت غايب" باللهجة الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين في أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب" وهي أغنية باللهجة الخليجى، من كلمات الشاعر خالد بن معمر، وألحان محمود حسن وميكس وماستر إسلام غلاب القبطان، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة قبل شهر رمضان.

وتقول كلمات الأغنية:

"وأنت غايب ما باقي غيرك حبايب

وانت غايب قلبي مثلك كان غايب

في غيابك كم أعاني ما بقي لهفه واغاني

ولا حبايب وانت غايب"

وهذا يعتبر التعاون الأول بين الموزع يوسف حسين الشهير بمهاب وبين الفنان الكبير، ومن المتوقع أن تجمعهما أعمال قادمة مع مجموعة من صناع الموسيقى مثل الفنان شريف صبري ونور مرشدي وغيرهم.



هانى شاكر