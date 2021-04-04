شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يعلن إصابة زوجته بفيروس كورونا: ادعوا لها ينوبكم ثواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان الكوميدى أحمد أمين، إصابة زوجته بفيروس كورونا، طالبًا من جمهوره في بوست عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، الدعاء لها، وقال أمين: "مراتي إيجابي كورونا بأعراض شديدة حبتين.. ادعوا لها ينوبكم ثواب.. أنا شخصيًا كويس لغاية دلوقتي، وبعتذر لأي حد كان عشمان يشوفني اليومين دول، أزمة وتعدي إن شاء الله.. وربنا يحفظكم جميعا".



بوست احمد امين

وحظى أمين على إعجاب الكثيرين، ببرنامجه "أمين وشركاه" في موسمه الجديد، الذى يُذاع على قناة on، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، ويقدمه الفنان أحمد أمين مع مجموعة من الفنانين الشباب، ويجسد "أمين" عدة شخصيات في كل حلقة.

على صعيد آخر، عُرض لأحمد أمين مؤخرًا مسلسل "ما وراء الطبيعة"، والذي يتكوّن من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة برفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلم مستقل، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.