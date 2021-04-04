طرح البرومو الرسمي لـ "الطاووس"..(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "الطاووس"، البرومو الرسمي للعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر المخرج رؤوف عبدالعزيز، البرومو عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "البرومو الرسمى لمسلسل الطاووس.. رمضان ٢٠٢1 تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز ".

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، من خلال شخصية الفنان جمال سليمان الذي يُقدم شخصية محامي مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب، ويرفع البرومو الحرج ويكشف الكثير من التفاصيل في واحدة من أهم القضايا التي تمثل خطورة على المرآة، عندما يتحول فيها البشر، وتقودهم غريزتهم إلى هدم الأخلاقيات وهي قضايا الاغتصاب والتحرش.

ومن خلال تعرض فتاة تقوم بدورها الفنانة سهر الصايغ، لحادث اغتصاب على يد مجموعة من الشباب المدللين من أبناء أصحاب السلطة والنفوذ، لتُصبح لا حول لها ولا قوة، وتلجأ إلى محامي، يتولى دوره الفنان جمال سليمان من أجل الدفاع عنها، ويوافق من أجل استرداد حق هذه الفتاة، الأمر الذي يجعله يتعرض للعديد من المشاكل، منها تعرضه للضرب المبرح من قبل هؤلاء الشباب، الذي يحتمي كل منهم إلى سلطته ونفوذه، وهم على يقين بأن العدل لن يأخذ مجراه، ويردد أحدهم كلمة "إحنا ما بنتحبسش"، وهو الأمر الذي ستكشف عنه الأحداث، وتعرض الصراع بين أصحاب النفوذ والفتاة المغتصبة.

المسلسل بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، فرح الزاهد، وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.