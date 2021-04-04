سعد الصغير يحتفل بعيد ميلاد زوجتيه.. (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

فجرت المُغنية برلنتي عامر، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها الزواج من الفنان سعد الصغير مؤخرًا، قائلة: "ربنا يخليك ليا يا جوزي".

ونشرت "برلنتي" فيديو للصغير وهو يهنئها بعيد ميلادها قائلًا: "برلنتي كل سنة وإنتِ طيبة، كل سنة وإنتي طيبة حبيبة قلبي، مراتي برلنتي عامر، يارب نبقى مع بعض السنة الجاية، عيد ميلاد سعيد عليكي حبيبتي، أنتي وش الخير عليا، أنتي كل الدنيا ليا، أم أدهم".

واحتفل سعد الصغير بعيد ميلاد زوجته الأولى ووالدة أبناءه من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "زوجتي وحبيبتي وعشرة العمر.. كل سنة وانتي بخير وبصحة وبسلامة بمناسبة عيد ميلادك، ودايما معا طول العمر، وربنا يكرمك ويطول في عمرك، ودايما في حياتنا يا رب.. عيد ميلاد سعيد".