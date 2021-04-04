"أعراض شديدة".. إصابة زوجة الفنان أحمد أمين بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان أحمد أمين، عن إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد، كما كشف عن حالته الصحية عقب إصابتها بالفيروس.

وكتب أمين، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "مراتي إيجابي كورونا بأعراض شديدة حبتين.. أدعولها ينوبكم ثواب".

وأضاف: "أنا شخصيا كويس (لغاية دلوقتي)، وبعتذر لأي حد كان عشمان يشوفني اليومين دول.. أزمة وتعدي إن شاء الله، وربنا يحفظكم جميعا".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد أمين مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي عرضته شبكة "نتفليكس"، وحقق نجاحا كبيرا، وشاركه البطولة رزان جمال، رشدي الشامي، وهو من إخراج عمرو سلامة.

