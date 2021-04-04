قبل عرضه في رمضان.. تفاصيل مسلسل "350 جرام" لعابد فهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قبل أيام من انطلاق السباق الرمضاني، وعرض المسلسلات التي تتنافس على جذب الجمهور، كشف المنتج إياد الخزوز عن تفاصيل جديدة تتعلق بمسلسله "٣٥٠ جرام".

في بيان صحفي، قال المنتج الأردني إنه استعان بالماكيير الإيطالي Vittorio sodano المترشح من قبل لجائزة الأوسكار عن الفيلم الشهير Apocalypto.، وبفريق تقني إيطالي وذلك لتوفير كل الإمكانيات التي يحتاجها العمل الذي يصفه بأنه الأضخم في رمضان المُقبل، ويتكون الفريق من مدير التصوير Alessandro chiodo والمصور Simone lucarelli.

المسلسل سيتم عرضه عبر شاشة مجموعة قنوات تليفزيون أبو ظبي والتليفزيون الأردني وجاري التفاوض على عرضه في عدد من القنوات الأخرى.

وانتهى مؤخرا المطرب الكبير ملحم زين من تسجيل أغنية التتر الخاصة بالمسلسل، وهي من ألحان أسامة الرحباني وتأليف غدي، ووضع أسامة الرحباني الموسيقى التصويرية للعمل أيضا.

مسلسل "350 جرام" من تأليف ناديا الأحمر، ومن إخراج محمد لطفي، وبطولة: عابد فهد، سلوم حداد، كارين رزق الله، خالد نجم، غريس قبيلي، وستيفاني عطا الله ومصطفى سعد الدين وقاسم منصور.