"بداية لمرحلة جديدة".. راغب علامة يحتفل بعيد الفصح المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان راغب علامة، على الاحتفال بمناسبة عيد الفصح المجيد.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "أتقدّم بأحرّ التّهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفصح المجيد أعاده الله على الجميع بالخير والبركة، على أمل أن تحمل القيامة نهايةً للمُعاناة والآلام، وبدايةً لمرحلة جديدة من الفرح والآمان والاستقرار وراحة البال وزوال وباء كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها".

وكان المطرب اللبنانى راغب علامة قد أعلن مؤخرا عن تلقيه لقاح كورونا فى دولة الإمارات، وكتب عبر حسابه على تويتر : "بحمد الله تلقيت لقاح كورونا شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان".

من ناحية أخرى، طرح الفنان راغب علامة، مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية" انتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.