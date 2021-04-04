منة فضالي عن مشاركة خالد النبوي في حفل نقل الممياوات: "شرف لينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة منة فضالي رسالة للفنان خالد النبوي بعد أن قدم الفيلم التسجيلي أمس في حفل نقل المومياوات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشرت "منة" صورة "النبوي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الثقافة والاحترام والرقي وحب البلد بجد ابن مصر، ابن النيل، ابن البلد، خالد النبوي شرف لينا".

من ناحية أخرى تواصل منة تصوير مشاهدها في فيلم "آخر نيزك" يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم محمد عز، حمزة العيلي، أحمد عبد الله محمود، محسن منصور، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، نرمين شوقي، اللبناني جاد أبو علي، التونسي نجيب بالحسن، ومن إخراج ميدا، وإنتاج شركة لايت إينجنن.