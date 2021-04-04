إصابة الممثل الهندي أكشاي كومار بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 07:10 مساءً - منذ 31 دقيقة

أعلن الممثل الهندي، أكشاي كومار ، اليوم الأحد، عن إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

وقال كومار، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي إن نتيجة اختباره الخاص بفيروس “كورونا” المستجد جاءت “إيجابية”، بحسب صحيفة “هندوستان تايمز”.

وقال لجمهوره: “أود أن أبلغ الجميع أنه في وقت سابق من هذا الصباح ثبتت إصابتي بـ(كوفيد-19)، وقمت بعزل نفسي على الفور بعد اتباعي لكافة البروتوكولات الصحية”.

وتابع: “أنا في الحجر الصحي المنزلي، وطلبت الحصول على الرعاية الطبية اللازمة. وأطلب بصدق من كل الذين كانوا على اتصال بي أن يخضعوا لإجراء اختبار “كورونا”.

واختتم أكشاي كومار رسالته لمعجبيه واعدا إياهم بأنه سيعود إلى أفلام “الأكشن” قريبا جدا”.

وكان أكشاي كومار من أكثر نجوم السينما في بوليوود نشاطا في العمل منذ أن تم تخفيف الإغلاق في الهند العام الماضي.

وينضم كومار إلى قائمة طويلة من مشاهير بوليوود الذين ثبتت إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد، مثل أمير خان، وكذلك أميتاب باتشان وابنه أبهيشيك وزوجته النجمة، أيشواريا راي، الذين أعلنوا ثلاثتهم عن شفائهم منه العام الماضي.

وتكافح ولاية ماهاراشترا الهندية موجة ثانية قوية من الإصابات بفيروس “كورونا”، المستجد، وقالت وزارة الصحة بالولاية إنها سجلت أمس السبت 49447 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى ارتفاع في يوم حتى الآن ، ليرتفع العدد إلى 29.53.523 بينما ارتفعت حالات الوفاة بها إلى 55656 حالة.

وكما سجلت مدينة مومباي 9108 إصابة جديدة، وهو أعلى ارتفاع في يوم واحد.