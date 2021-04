شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تنضم لـ فريق عمل فيلم House of Gucci والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الممثلة سلمى حايك إلى فريق عمل فيلم "House of Gucci"، للمخرج ريدلي سكوت الذي يقوم ببطولته ليدي جاجا وآدم درايفر، وسيكون العمل من إنتاج شركة MGM، وفق للتقرير الذى نشر على موقع "the wrap".

ستلعب سلمى حايك في "House of Gucci" دور Pina Auriemma، صديقة Reggiani، ساحرة، حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في أعقاب محاكمة Maurizio Gucci في جريمة القتل في عام 1998 بزعم تنظيم عملية القتل مقابل رقم كبير من المال.

تنضم حايك إلى فريق الممثلين الذي يضم جاجا، درايفر، جيريمي آيرونز، آل باتشينو، جاك هيوستن وجاريد ليتو، الفيلم من إخراج سكوت ويحكي قصة شخصية باتريزيا ريجياني والزوجة السابقة لماوريتسيو جوتشي، التي حققت نجاحًا سيئًا بعد أقل من عامين من بيع إمبراطورية أزياء جوتشي لمجموعة استثمارية بعد وفاة زوجها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

كتب Roberto Bentivegna السيناريو استنادًا إلى كتاب غير خيالي من عام 2000 بعنوان "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder، Madness، Glamour and Greed" الذى كتبته سارة جاي فوردن.

ومن المقرر أن يطرح فيلم "House of Gucci" بـ دور العرض في 24 نوفمبر من العام الجارى 2021، في الولايات المتحدة عبر الولايات المتحدة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".