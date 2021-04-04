الشركة المتحدة تنافس بوجبة درامية صعيدية فى رمضان المقبل.. صور

القاهرة - سامية سيد - دراما الصعيد وجنوب مصر، تيمة يتسابق إليها نجوم الفن الكبار ليلحقوا بركب الأساتذة الكبار الذين حفروا اسمهم من ذهب في تاريخ الدراما الصعيدية، وفى هذا العام تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجبتين دراميتين من العيار الثقيل في دراما الصعيد بمسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا، وأمير كرارة، ومسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان.

ونجح المخرج محمد سامى في إقناع النجمين السقا وكرارة بالتعاون سويًا، علمًا بأن كل نجم منهما يقدم مسلسلا بمفرده، في كل موسم رمضانى، ويحقق النجاح الكبير، وكان آخر أعمال أمير كرارة مسلسل "الاختيار" الذى تناول السيرة الذاتية لأسطورة الصاعقة الشهيد أحمد منسى، كما قدم النجم أحمد السقا مسلسل "ولد الغلابة"، في رمضان قبل الماضى.

مسلسل "نسل الأغراب" يشارك في بطولته كل من أحمد السقا، وأمير كرارة، ومى عمر، وأحمد السعدنى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامى .

وتصدر برومو مسلسل "نسل الأغراب" وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك محركات بحث جوجل بعد طرحه من قبل المتحدة للخدمات الإعلامية والإعلان عن عرض العمل حصرياً على ON، إذ خطف البرومو أعين الجمهور، حيث جاء بإيقاع سريع وصورة مبهرة ومشاهد أكشن وحرائق وصراعات عديدة بين الأبطال.

ويسعى محمد رمضان للمنافسة بقوة في مسلسلات رمضان، خاصة أنه قدم عددًا من الأعمال الصعيدية من قبل، ويعد مسلسل "موسى" هو ثانى الأعمال الصعيدية للنجم محمد رمضان، والذى قدم من قبل مسلسل "نسر الصعيد" مع النجوم سيد رجب، ودينا، وعايدة رياض، عائشة بن أحمد، ودرة، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج ياسر سامى، وكذلك مسلسل "ابن حلال"، فرغم أن العمل دراما اجتماعية إلا أن بطل الحلقات محمد رمضان كان يتحدث باللهجة الصعيدية.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وداخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم.