" معرض فنون العالم دبي" يسلط الضوء على أعمال الفنانين الناشئين والمصورين و الطلبة

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

كشف معرض فنون العالم دبي - المعرض المتخصص على مستوى المنطقة الذي يقدم أعمالا فنية بأسعار معقولة - عن عودة نسخته لعام 2021 مع مجموعة غنية من المبادرات المصممة لدعم الفنانين والمصورين الناشئين في الإمارة.



يقدم المعرض نشاطات و فرصا جديدة للمبدعين في نسخته السابعة التي تقام ما بين 7 و10 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي من خلال شراكته طويلة الأمد مع فنادق روڤ و الشراكات القوية التي تجمعه مع أبرز شركات القطاع الخاص و المدارس المحلية.

و يسعى المعرض إلى تقديم منصة مثالية لتسليط الضوء على المواهب الشابة واتاحة الفرصة للفنانين الجدد للمنافسة أمام عشاق الفن ونخبة من أبرز الجهات الفاعلة محليا وعالميا.

و من المتوقع أن يستقبل المعرض ما يزيد عن 200 جهة عارضة من أكثر من 27 دولة لعرض نحو ألفي قطعة فنية وأن يشهد عشاق الفن في جميع أنحاء الإمارات ثلاث مسابقات مرتقبة ستجري على هامش فعاليات الأيام الأربعة للمعرض الرائد.

و قالت تريكسي لوه ميرماند نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض و الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي إن معرض فنون العالم دبي يستقطب كل عام نخبة الفنانين المرموقين الحائزين على جوائز والفنانين الناشئين كما نجح في الوقت ذاته في ترسيخ مكانته باعتباره المنصة النموذجية لتسليط الضوء على الفنانين الصاعدين الطامحين إلى استهلال مسيرتهم المهنية أو استعراض مواهبهم التي نجحوا في تطويرها خلال أوقات فراغهم مدفوعين بشغفهم بالفنون.

و أضافت أنه انسجاما مع رسالة " مركز دبي التجاري " الهادفة إلى دعم و تطوير المشهد الفني المحلي تم التعاون مع فنادق روڤ ونيكون ومجموعة من مدارس دبي لتهيئة مجتمع جديد من الفنانين والمصورين الطموحين ومنحهم حيزا للتألق إضافة إلى تعزيز جاذبية المعرض أمام الزوار.

و بالشراكة مع فنادف روڤ تعود مسابقة الفنانين الناشئين الشهيرة إلى المعرض بنسختها الثالثة تحت عنوان " إبداع بلا حدود مع روڤ" لتعزيز متعة التحدي وتحفيز الفنانين على عرض إبداعاتهم المستوحاة من أزمة كوفيد-19 والواقع الجديد لجوانب الحياة المختلفة فضلا عن التطرق إلى جوهر مجتمعاتهم.

وستتولى مسؤولية تقييم الأعمال الفنية المشاركة في المسابقة لجنة تحكيم مرموقة من القيمين الفنيين والفنانين المشاركين في معرض فنون العالم دبي.

وعلى هامش الفعاليات والمسابقات الرئيسية لنسخة هذا العام يشهد المعرض إطلاق سلسلة من جلسات الرسم المباشرة والتجارب الفنية الرقمية وورش العمل مع الخبراء وغيرها الكثير.