“أبل” تخطط لإنتاج أفضل موسيقى في الكوكب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــــرد: بدأت شركة أبل خططاً جديدة للاستثمار في مجموعة من الفنانين ومؤلفي الموسيقى الجدد وفقاً لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. وقاد عملاق التكنولوجيا جولة تمويل بقيمة 50 مليون دولار لشركة يونايتد ماسترز، وهي شركة خدمات فنية عمرها ثلاث سنوات، تساعد الموسيقيين على توزيع وتسويق موسيقاهم مع السماح لهم بالاحتفاظ بحقوق التأليف والنشر الخاصة بهم.

وتم إطلاق يونايتد ماسترز في عام 2017 بمبلغ 70 مليون دولار، وتعد بديلة لشركات الموسيقى التقليدية، والتي تطلب عادةً من الفنانين التخلي عن حقوق موسيقاهم مقابل الحصول على دفعة وتوزيع وتسويق وترويج.

ويعلق إيدي كيو رئيس الخدمات في أبل على خطط الشركة للاستثمار في يونايتد ماسترز بالقول: «كنا دائماً نحاول مساعدة الفنانين وأفضل طريقة لتمكينهم هي تسهيل إنشاء الموسيقى الخاصة بهم، نريد أن يركز الفنانون على تأليف أفضل موسيقى على هذا الكوكب».