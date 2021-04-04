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دبي: جلسة مصارحة وأحاديث عن التجارب الإنسانية والخبرات الحياتية في برنامج "بصراحة مع ديما قندلفت وحسن الرداد" على MBC1.

توجه ديما لحسن سؤالاً عن المرحلة التي شكّلت شخصيته أو كان لها الأثر الأكبر فيها، فيعود بها حسن إلى مرحلة الطفولة بحلوها ومرّها، فيما تعترف له ديما بمعاناتها من قسوة والدتها في مرحلة الطفولة، التي أثّرت على شخصيتها ورصانتها والتزامها اليوم.

ويتطرق النجمان أيضاً إلى المواقف التي غيّرت كل منهما على المستوى الانساني، فة$تكشف ديما عن الحلم الذي راودها لسنوات طويلة حتى أصبح كابوساً، وعن رسالتها لكلّ شخص تخلّى عن دراسته. فيما يروي حسن تجربته مع الحجّ التي كان لها أثر كبير على حياته ومسيرته المهنيّة، وعن درس التواضع الذي تعلمه في الحياة. وفي سياق الحوار بينهما، يتوقف حسن عند صفة التردد الموجودة لديه، فيؤكد أن التردّد بالنسبة له هو رفض مؤجل.

ولأن الحياة قائمة على التوازن بين القوة والضعف، يتوجه حسن إلى ديما بسؤل عن نقطة ضعفها، فكيف ستجيب على هذا السؤال، وهل من نقطة ضعف تفصح عنها علناً؟ وماذا عن نقطة ضعف حسن؟

• يُعرض برنامج "بصراحة مع ديما قندلفت وحسن الرداد" على MBC1، الأحد 4 أبريل 2021، الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.

