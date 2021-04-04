شكرا لقرائتكم خبر عن موكب المومياوات يكافئ جنود الفن.. نادر عباسى وهشام نزيه يعزفان على أوتار القلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما يحظى النجم الذى يقف أمام الكاميرا أو خلف الميكرفون بكل الشهرة والنجومية والتصفيق وينصب عليه إعجاب واهتمام الجمهور، ولكن فى حفل موكب المومياوات التاريخى لم يكتف الجمهور بذلك، وكأن أجدادنا الفراعنة الذين يؤمنون بقيم العدل وتقدير الإبداع والفن أرادوا تحية جنود الفن الذين لا يقفون فى دائرة الضوء، فأنصف موكب المومياوات جنود الفن المجهولين والذين عادة ما يقفون خلف الكاميرا أو فى الصفوف الخلفية بعيدا إلى حد ما عن دائرة الضوء.

فبالأمس انشغل الملايين ليس فقط بكبار النجوم الذين وقفوا ليبدعوا بالغناء أو التحدث خلال العرض ولكن خطف الأنظار والاهتمام جنود آخرون لم يكونوا فى العادة داخل دائرة الاهتمام أو ممن تتردد أسمائهم على مسامع الجمهور .

المخرج عمرو عزيز

سأل الجمهور الذى أبهره العرض التاريخى عن اسم المخرج العبقرى الذى أبدع فى كل تفصيلة وكان على قدر مسئولية هذا الحدث العالمى والتاريخى الهام، فكان عمرو عزيز المخرج الشاب كالمايسترو الذى نقل صورة ساهم فى صناعتها كثيرون بإبداع غير مسبوق، وكان المسئول عن إبراز كل مجهود عناصر هذا العمل الضخم الذى استمر لشهور، وبالرغم من أن الجمهور قد لا يلتفت ليسأل عن مخرج العمل، إلا أن الملايين اهتموا بمعرفة المخرج الذى أبدع صورة حفل المومياوات الملكية.

المخرج عمرو عزيز

كان عمرو عزيز الذى لم يتجاوز عمره 44 عاما قائد العمل الذى أخرج هذه الملحمة التى شعر أمامها كل مصرى بالفخر، وقد سبق له إخراج عدد من الفعاليات الهامة في مصر، منها قرعة كأس العالم لكرة اليد، ومهرجان القاهرة السينمائي في دورتيه 2019 و2018، وعدد من دورات منتدى شباب العالم ومؤتمرات الشباب.

وتردد اسمه وصفق له الجميع وسألوا عنه بعد كل ما عاشه المصريون من مشاعر فخر وإبهار أكدت أن لدينا مخرجين عالميين، وربما كانت هذه من المرات القليلة التى يهتم فيها الجمهور باسم المخرج ربما أكثر من الاهتمام بأسماء النجوم السوبر المشاركين فى العمل.

المايسترو نادر عباسى

استطاع المايسترو العالمى الكبير نادر عباسى قائد أوركسترا أوبرا القاهرة أن يلعب بمشاعر الملايين فى مصر والعالم خلال مدة العرض وأن يبهر الجميع بقدرته على قيادة الأوركسترا وكأنه يعزف على أوتار القلوب ويتحكم فى مؤشر دقاتها ونبضاتها.

المايسترو نادر عباسى

وبالرغم من الشهرة العالمية للمايسترو الكبير الذى قاد أوركسترا السلام بفرنسا وكان عضو لجنة التحكيم للمسابقة العالمية للغناء الأوبرالي بالسويد، وقاد العديد من الأوركسترا العالمية، إلا أن إبداعه فى حفل المومياوات الملكية منحه شعبية واسعة ومكانة كبيرة فى نفوس المصريين حتى البسطاء منهم وأصبح اسمه محفورا فى القلوب والعقول.

الموسيقار هشام نزيه

استطاع الموسيقار والملحن الشاب هشام نزيه أن يكتب اسمه بحروف من نور فى سجلات الإبداع بموسيقاه التى خطفت قلوب المصريين خلال حفل موكب المومياوات وأن يثبت أنه على قدر مسئولية هذا الحدث العالمى، وأن يجعل الجمهور وكل من يستمع إلى هذا القدر من الإبداع أن يسأل عن اسم المبدع الذى أبهر الملايين بموسيقاه.

الموسيقار هشام نزيه

وبهذ استطاع الموسيقار الشاب الذى بدأ مشواره مع الموسيقى والسينما عام 1992، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام والمسلسلات ومنها: "هستيريا، الساحر، السلم والثعبان، تيتو، بلبل حيران، إكس لارج، الفيل الأزرق، شربات لوز، نيران صديقة، السبع وصايا، العهد"، أن يبدأ محلة جديدة من الشهرة والإبداع والنجومية بمشاركته فى هذا الحدث التاريخى.