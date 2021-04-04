شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة حتشبسوت.. رضوى البحيرى تسحر ضيوف حفل المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت العازفة رضوى البحيري الأضواء، وسحرت جميع حضور حفل نقل المومياوات، وذلك من بين عشرات العازفين بالأوركسترا الذي قدم الحفل أمس السبت، لفتت العازفة رضوى البحيري الأنظار، حيث ظهرت متمكنة ومسيطرة، تضبط إيقاع الموسيقى من على مقعدها أمام آلة "التمباني"، حيث استطاعت رضوي أن تخطف قلوب المشاهدين من خلال عزفها لمدة حوالي ساعة في الحفل الذي تابعه الملايين حول العالم.



رضوي البحيري

وتعمل رضوى البحيري في أوركسترا أوبرا القاهرة كذلك عملت في وقت سابق كعازفة بدار الأوبرا المصرية، وأستطاعت "رضوي" ان تسحر الجميع بأدائها ما جعل البعض يصفها بملكة من ملكات المصريين القدماء، وقارن الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بين صورتها و صورة أحد ملكات الفراعنة، مصحوبة بتعليقات مثل "حفيدة حتشبسوت"، " الحفيدة صورة طبق الاصل من جدتها جينات المصريين الفراعنه لايوجد مثلها فى العالم".



المقارنة بين رضوي وإحدي الملكات



رضوي

وعبرت رضوى عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال على ظهورها بالحفل، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "كل الشكر والتقدير والاحترام للناس الجميلة اللي قالتي كلمة حلوة أو دعوة جميلة كلكم أهالي وناسي وده فخر لينا كلنا قدام العالم كله وشرف ليا أني كنت جزء صغير من هذا الحدث وبشكر المايسترو العظيم نادر عباسي".



رضوي البحيري

كما كشفت عن مشاركة شقيقتها "ريم" بالحفل"، حيث نشرت صورا لهما بالحفل، مصحوبة بتعليق: "صباح الفخر والعزة بشكر وبفتخر بأختي ريم البحيري اللي كانت مكسرة الدنيا إمبارح في هذا الحدث المهيب.. كل الفخر والسعادة اني كنت أنا وزملائي جزء من الحدث العظيم ده.. بقيادة المايسترو العظيم نادر العباسي".



رضوي وريم



رضوي عبر حسابها علي تويتر

وكانت أكدت رضوى البحيرى، إحدى العازفات فى الملحمة الموسيقية خلال موكب المومياوات، إن الحدث كان مهيباً معبرة عن سعادجتها بالمشاركة فى هذا الحدث، مضيفة في تصريحات خاصة لتليفزيون الخليج 365، أن الآلة التى تلعب عليها غالبية من يلعبون عليها رجال، موضحة أنها لم تتزوج، وهذا قد يكون أحد أسباب تفوقها فى مجالها.

وأشارت إلى أنها ضمن فريق أوركسترا الأوبرا المصرية، مشيرة إلى أنها تعزف على هذه الآلة من 15 عاما، وتابعت: كنت خايفة ومرعوبة فى الأول، لكن الموسيقار الكبير نادر العباسى ساعدنا على المسرح"، موضحة أنه كان يتم التحضير لهذا العمل منذ أشهر عديدة، لأن الأوركيسترا قائمة على الإيقاع في الأساس.