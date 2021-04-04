فن ومشاهير

أحمد عز يحتفل بمسلسله الإذاعى "نادى أند رويد".. (صور)

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القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم أحمد عز داخل أحد الاستوديوهات بمنطقة المهندسين بمسلسله الإذاعى الجديد "نادى اند رويد"، بحضور الفنانين المشاركين فى بطولته، منهم النجمة القديرة سميحة أيوب، وأحمد صيام وهبة الهوارى، والمسلسل من تأليف السيناريست أيمن سلامة، وإخراج على مصيلحى.

ولقد انتهى النجم أحمد عز من تسجيل أغنية تتر مسلسله الإذاعي الجديد "نادى اند رويد"، المقرر إذاعته خلال شهر رمضان المقبل، حيث يغنى عز أغنية التتر باللهجة الصعيدية، والأغنية بعنوان "أنا جاى"، وهى من كلمات أحمد شوقي، وألحان وتوزيع أكرم عادل.

وسبق وقدم النجم أحمد عز من قبل العديد من المسلسلات الإذاعية منها مسلسلات "عيد في " عام 2007 ، و " السندباد عماد 2008 ، "قلقاسة في وكالة ناسا " 2009،" و مصباح علاء الدين " 2011 ،" تورابورا " 2016، والديزل" 2017، "بليز يا إنجليز " 2020.

 

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احمد عز وهبة الهوارى

 

ويشارك النجم أحمد عز فى السباق الرمضانى المقبل هذا العام أيضا بمسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من أحمد عز، ماجدة زكى، وهند صبرى، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوى، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

 

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سميحة ايوب والمخرج على مصيلحى

 

 

 

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