شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تغنى تتر مسلسل "ضد الكسر" لـ نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى النجمة كارول سماحة تتر مسلسل "ضد الكسر"، للنجمة نيللى كريم، المقرر أن يعرض فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث بدأت فى تسجيل الأغنية بأحد الأستوديوهات، والأغنية تتماشى مع أحداث المسلسل فى إطار درامى مشوق.





يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.