شكرا لقرائتكم خبر عن "حتة من قلبي".. هانى سلامة وحسين الجسمي وكندة علوش يعلقون على موكب المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت رسائل نجوم الفن في مصر والعالم العربي تتوالى فخرًا بموكب المومياوات الرائع، احتفالاً بخروج عالمي لـ22 من مومياوات ملوك وملكات مصر القدماء فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير لتصل إلى مقرها الدائم والأخير بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وعبر الفنان هاني سلامة، عن فخره بموكب المومياوات، ونشر مشاهد من مراسم نقل ملوك الفراعنة على حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "فخور وسعيد بخروج الحدث العالمي لنقل المومياوات الملكية بهذا الشكل المشرف الذي يليق بمصر والمصريين وتاريخنا وحضارتنا العريقة، أنه بالفعل حدث مذهل بكل ما تعنيه الكلمة، حدث أعادنا لتاريخنا وتاريخ أجدادنا العظيم بلمسة حضارية في منتهى الرقى والتحضر ويليق بأجدادنا الفراعنة".



هانى سلامة على انستجرام

وأضاف: "شكرًا لكل من ساهم في تنفيذ هذا الموكب الذي سيظل حاضرًا في ذكراتنا وذاكرة الأجيال، شكرًا لكل من ساهم في نقل هذا الحدث للعالم بهذا الشكل المشرف الذي أثبت أن المصريين يقدرون أجدادهم، شكرًا للقيادة السياسية على اهتمامها الكبير بهذا الحدث والذي أثبت أننا نكتب تاريخًا جديدًا لمصر والمصريين، وكل الشكر لوزارة السياحة والأثار على هذا الجهد المملوس عالميًا".

كما نشر النجم الإماراتي حسين الجسمي، صورة من تطوير ميدان التحرير وإضاءته والمباني المحيطة خلال مرور موكب المومياوات من التحرير الى متحف الحضارة، وعبر عن عشقه لمصر برسالة قصيرة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قائلا: " يا حته من قلبي".



حسين الجسمى على تويتر

وأكدت الفنان كندة علوش، أن موكب نقل المومياوات سيذكر في التاريخ والعالم كله يشاهده، وقالت على حسابها بموقع "انستجرام": " هذا اليوم سيذكره التاريخ والعالم كله كان شاهد.. إن كان للعظمة تعريف فهو ماشاهدناه في موكب المومياوات الملكية.. ان يجتمع التاريخ بعظمته والفن والجمال بأبهى وأرقى حللهما.. جمال يعجز عن وصفه اللسان وشعور بالفخر لكل مصري وعربي.. حدث جاء ليذكر العالم بأن مصر منبع الحضارات وأم الدنيا".



كندة علوش على انستجرام

واختتمت: "هنيئًا لمصر قيادة وشعب بهذا الحدث الاستثنائي وكل الشكر لكل القائمين على هذه الفعالية ولكل مبدع وفنان ساهم وشارك في صياغة هذا الحدث".