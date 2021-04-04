شكرا لقرائتكم خبر عن السوبرانو أميرة سليم نجمة حفل موكب المومياوات.. أداء مبهر ومتميز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبهرت السوبرانو المصرية أميرة سليم مصر والعالم بصوتها بعد مشاركتها أمس في احتفالات "موكب نقل المومياوات الملكية" حيث قدمت أغنية باللغة القبطية والتي أكدت أميرة حسب تصريحات أنها ظلت شهور تتعلم اللغة حتى تستطيع الغناء بها، والأغنية عبارة تحويل نص مكتوب للإله "إيزيس"، وجد على جدران أحد المعابد في محافظة الأقصر وجمل من نصوص الأهرامات باللغة المصرية القديمة، وتم تحويلهم إلى ترانيم لتخرج في هذا الأداء المبهر الذي قدمته أميرة خلال الحفل أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.



السوبرانو أميرة سليم (1)



السوبرانو أميرة سليم (1)



السوبرانو أميرة سليم (2)



السوبرانو أميرة سليم (3)



السوبرانو أميرة سليم (4)



السوبرانو أميرة سليم (5)



السوبرانو أميرة سليم (6)

أميرة سليم من مواليد 1 يناير 1976 فى القاهرة، وتنتمى لعائلة فنية فوالدها الفنان التشكيلى الراحل أحمد فؤاد سليم، ووالدتها عازفة البيانو المصرية العالمية مارسيل.

تخرجت السوبرانو أميرة سليم فى كونسرفتوار القاهرة واستكملت دراستها العليا فى فرنسا، وقدمت الكثير من الحفلات الغنائية المنفردة على معظم المسارح الفرنسية.

وأدت السوبرانو أميرة سليم الأدوار الرئيسية فى مختلف الأوبرات العالمية منها حلاق اشبيلية، شبح الأوبرا، انس الوجود وأجراس الليل.

كما شاركت في أفلام ديزني من خلال النسخة العربية من فيلم "سندريلا" بدور "درية" وشاركت في فيلم الغزال "بامبي"بأغنية عنوانها "مهما العمر يطول"

وشهدت احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، غناء المطربات ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب و السوبرانو المصرية ومغنية الأوبرا أميرة سليم خلال فقرة غنائية، وهو الحدث الذى يشهده العالم كله.

وقاد المايسترو نادر عباسي، الأوركسترا خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية، والذى سار على أنغامه، الذى برع فيها بأسلوبه الخاص والمميز والذى يتفاعل معه كل أعضاء الفرقة وفقا لحركة من يده أو إشارة بعصاه.

وضم موكب المومياوات التي ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات وهم "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".