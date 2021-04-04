أصبحت حديث "السوشيال ميديا".. "ديزني بالعربي" تبرز مشاركة أميرة سليم في أفلامها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أبهرت المغنية الأوبرالية أميرة سليم العالم أمس بعد غنائها في حفل موكب المومياوات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبعد نجاحها وحصولها على إشادات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصت صفحة "ديزني بالعربي" على موقع "فيسبوك"، على إبراز مشاركة أميرة في فيلمين من أفلام ديزني.

أميرة قدمت دور"درية" في النسخة العربية من فيلم ديزني الكلاسيكي "سندريلا"، وشاركت بغناء أغنية "مهما العمر يطول" من فيلم ديزني الكلاسيكي "بامبي".

خطفت السوبرانو أميرة سليم، الأنظار باستعراض غنائي مبهر، ضمن احتفالية نقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانطلقت مساء أمس، 22 مومياء ملكية، في رحلة انتظرها العالم من مقر عرضها في المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.