"كنت خايفة ومرعوبة" ووالدتي مغنية أوبرا.. أبرز تصريحات العازفة رضوى البحيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أصبحت حديث مواقع التواصل الإجتماعي، وأطلق عليها البعض حفيدة الملكة "حتشبسوت"، كما كان لها حضور مختلف عن باقية العازفات في حفل نقل موكب المومياوات الملكية أمس، من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هي العازفة رضوى البحيري عازفة آلة "التمباني"، التي أبهرت المشاهد المصري والعربي في الحفل الذي انتظره الملايين أمس.

في هذه السطور نعرض لكم أبرز ما قالته رضوى بعد انتهاء الحفل:

قالت رضوى البحيري، إحدى العازفات في الملحمة الموسيقية خلال موكب المومياوات، إنها فخورة بذلك الحدث العظيم ما جعلني أعزف بكل جوارحي.

وأضافت البحيري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في تغطية خاصة لموكب المومياوات الملكية ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء أمس السبت، أن الآلة التي تلعب عليها غالبية من يلعبون عليها رجال، ولكنها اليوم أثبتت أن الفتيات قادرات على فعل الكثير.

وتابعت العازفة رضوى البحيري: "كنت خايفة ومرعوبة في الأول، واستمديت قوتي من الموسيقار الكبير نادر العباسي على المسرح، واجتزنا هذا الأمر بنجاح الحمد لله".

أكدت رضوى البحيري عازفة التمباني في أوركسترا حفل موكب نقل المومياوات الملكية: "مش مصدقة اللي حصل من امبارح إحنا بنجتهد في شغلنا لكني مش مستوعبة اللي حصل على السوشيال ميديا دا كله"، مشيرة إلى أنها عازفة في أوركسترا القاهرة بقسم الإيقاع منذ 15 عاما".

وأضافت "رضوى" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأحد: "عملت مع المايسترو نادر عباسي، فهو أول من أتاح لي الفرصة في الأوركسترا، وهو بيعرف يطلع مننا اللي أنتوا سمعتوه امبارح دا"، موضحًا: "أغلب من يعزفون على هذه الآلة رجال ومش كتير البنات اللي بتقدر تعزف عليها، فهي تحتاج تركيز علي جدًا لأن الغلطة بفورة، ولازم نكون متواصلين مع المايسترو ودا بيكون فيه مذاكرة كتيرة جدًا".

وتابعت، أنها تخرجت في المعهد العالي للموسيقى، منذ عام 2005 وعملت في نفس العام، وتعزف موسيقى منذ أن كانت في السابعة من عمرها، موضحة: "والدتي دكتورة في أكاديمية الفنون ومغنية أوبرا ووالدي مدير تصوير بالتليفزيون بس مكنش في الحفلة الحقيقة عشان محدش يفتكر أنه هو اللي كان بيصورني وأسرتي فنية والموسيقى في دمنا وإحنا أطفال".

وأردفت عازفة التمباني: "قبل ما أطلع على المسرح كنت مرعوبة جدا، الرئيس السيسي كان قدامنا لأول مرة، ورهبة الحفل كانت كبيرة جدا، لكننا نقدم شيئًا للعالم كله وبالتالي كان يجب أن يكون على أكمل وجه.. الرئيس بيتعب فكان لازم نتعب ويبان التعب للناس".

وتواصل "الخليج 365" مع رضوى البحيري، وأعربت لنا عن فخرها وسعادتها بالمشاركة في الحدث العالمي، فضلا عن سعادتها الكبيرة بعد الإشادة التي نالتها بسبب ما قدّمته خلال الحفل.

رضوى كشفت لـ"الخليج 365" أيضا أنها من مواليد عام 1984، وهي خريجة معهد الكونسرفتوار.

أوضحت أنها عازفة طبول على آلة التمباني بأوركسترا أوبرا القاهرة، وتعمل بالفرقة منذ 12 عاما.