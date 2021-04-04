"أوبرا القاهرة" تقدم "دون كيشوت" 4 أيام على المسرح الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل العرض الشهير "دون كيشوت" من إخراج الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك لمدة أربعة ليالي متتالية، تبدأ في الثامنة مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس والجمعة 6، 7، 8، 9 أبريل على المسرح الكبير .

تأتي الحفلات استمرارًا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الهادفة إلى إعادة إنتاج أشهر وأهم الأعمال الكلاسيكية العالمية.

الباليه تصميم ماريوس بيتيبا والموسيقى لودفيج مينكوس، مستلهم من رواية شهيرة تحمل نفس الاسم للكاتب الإسباني ميجول ثربانتس، وتدور أحداثه حول دون كيشوت الفارس النبيل غريب الأطوار الذي يحلم بحبيبته دولسينا، حيث يطلب من خادمه سانشو الاستعداد للقيام برحلة طويلة للبحث عنها وإثبات بطولته الزائفة وأثناء الرحلة يلتقي بالفتاة كيترى والفتى الفقير بازيل ويلجآن له لمساعدتهما في الزواج رغم رفض لورينزو والد الفتاة، وتتوالى الأحداث وينجح دون كيشوت في إقناع الوالد بالموافقة على زواج كيترى وبازيل ثم يواصل رحلته للبحث عن حبيبته الغائبة .

الجدير بالذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966، وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقام بتدريب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفيتي، وقدمت أولى عروضها في نفس عام تأسيسها وتأثرت في بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متميزة للفرقة تحفظ هويتها بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصرة، فبدأ ظهور الخط المعاصر في أعمال الفرقة من خلال مخرجين ومصممي رقصات مصريين، وأصبحت أحد فرق المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) عام 1991، ومنذ ذلك الحين قدمت العديد من الباليهات العالمية الكاملة وقامت بجولات فنية في مختلف دول العالم منها المكسيك، فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، كوريا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، جمهورية التشيك، إيطاليا، تركيا، لبنان، الأردن، كندا وروسيا.