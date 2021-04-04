شهيرة: "أفتقد صوت محمود ياسين في موكب المومياوات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمنت الفنانة شهيرة أن يكون زوجها الراحل الفنان محمود ياسين حاضرا، في احتفالية نقل المومياوات الملكية، مؤكدة أنها افتقدت صوته.

ونشرت شهيرة صورة للراحل محمود ياسين، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، مكتوب عليها: "نفتقد صوت الراحل محمود ياسين في موكب المومياوات".

وعلقت شهيرة على الصورة: "آه والله كل الناس افتقدت صوته في هذا الحدث الكبير".

جدير بالذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.