بسمة وهبة تعود إلى “شيخ الحارة” في رمضان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تستعد الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، لتقديم برنامجها التلفزيوني الشهير “شيخ الحارة” من جديد خلال شهر رمضان، وذلك بعد غياب دام عاما كاملا.

وأكد مصدر من داخل فضائية “المحور” المصرية لبوابة “الأهرام” المصرية أن البرنامج سيذاع على شاشتها خلال رمضان، وأن بسمة وهبة ستواصل فيه تقديم الكثير من المفاجآت والاعترافات الجريئة والمثيرة للجدل.

يشار إلى أن المخرجة المصرية، إيناس الدغيدي، قدمت برنامج “شيخ الحارة” في شهر رمضان 2020، على فضائية “القاهرة والناس”، وحمل اسم “شيخ الحارة والجريئة”.

ومن الجدير بالذكر أن بسمة وهبة صرحت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن عودتها لبرنامج “شيخ الحارة” واردة، ولكن من خلال فضائية أخرى بخلاف “القاهرة والناس”.

وكانت بسمة وهبة قدمت استقالتها من “القاهرة والناس” خلال رمضان 2019، بسبب خلافات على عرض حلقة الفنانة التشكيلية المصرية، ياسمين الخطيب.

وقبل أن تقدم استقالتها، قررت نقابة الإعلاميين في مصر وقف وهبة بسبب أزمة حلقة الفنان ماجد المصري في برنامج “شيخ الحارة”، وإهانته للأفارقة أصحاب البشرة السمراء، ثم اعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بث البرنامج لمدة شهر.

وبعد تقديم استقالتها من فضائية “القاهرة والناس”، تعاقدت بسمة وهبة على تقديم برنامج “كل يوم”، عبر شاشة فضائية “أون إي” المصرية، ولكن في أغسطس/ آب 2020 أعلنت عن توقفه لحين تنفيذ خطة لتطويره، ثم سافرت بعد ذلك في رحلة علاجية.