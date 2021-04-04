6 أسرار وراء تألق بنزيمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ككل موسم يتفوق كريم بنزيمة على نفسه ويثبت مرة أخرى أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، وبفضل مساهمته في الأهداف -صناعة وتسجيلا- سمح المهاجم الفرنسي لريال مدريد بالبقاء في المنافسة على لقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

ورصدت صحيفة ماركا الإسبانية 6 عوامل ساعدت بنزيمة على الحفاظ على مستواه طوال السنوات الماضية، وقادته لأن يصبح المهاجم رقم 9 الأكثر اكتمالا في أوروبا.

1- العمل الفردي في المنزل

قبل 5 سنوات، قرر بنزيمة بناء صالة ألعاب رياضية في منزله، ويحرص يوميا على العمل الفردي بعد نهاية تدريباته مع النادي الملكي، وسمح له هذا العمل بتعزيز قوته العضلية واكتساب الصلابة البدنية للوقاية من الإصابات. وبفضل هذا العمل المستمر تجنب بنزيمة الإصابات الكبيرة في السنوات الأخيرة، حيث لم يغب سوى لفترات قصيرة، ولم يواجه مشاكل عضلية كبيرة رغم زحمة جدول المباريات.

2- الحجامة وأطباء مختصون

يعتمد بنزيمة على توجيهات عدد من الأطباء المتخصصين ومن بينهم مختص «تقويم عظام» عمل مع المنتخب الفرنسي، كما يحرص المهاجم السابق لنادي ليون الفرنسي على الحجامة ضمن خطته للحفاظ على لياقته البدنية، وهو ما أظهره في أكثر من مناسبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

3- خبراء التغذية

يتبع بنزيمة النصائح المتعلقة بالنظام الغذائي التي يقدمها أطباء ريال مدريد وخبراء التغذية الذين يثق بهم. وهو بالكاد يغادر المنزل ويعيش حياة هادئة، ويقضي معظم أوقات فراغه مع ولديه ويحب السيارات والرياضات القتالية، ويستغل هذه الهواية للحصول على نصائح من أصدقائه في عالم الملاكمة حول تمارين كمال الأجسام والتحمل.

4- عدد أقل من المباريات

استغل بنزيمة غيابه عن المنتخب الفرنسي منذ 2016 بسبب قضية الابتزاز مع زميله في المنتخب فالبوينا، وحظي بوقت أكبر للراحة والاسترجاع خلال فترات التوقف الدولي، ورغم أنه ليس من السهل البقاء مع اللاعبين الاحتياطيين -في كل مرة يغادر فيها زملاؤه نحو منتخباتهم- فإن المهاجم الفرنسي يدرك أن خوض عدد أقل من المباريات ورحلات أقل تعني اقتصادا في الجهد يفيده لاحقا في مباريات فريقه.

5- الدور الجديد في مدريد

كان هذا من أبرز عوامل توهج بنزيمة، فبعد رحيل كريستيانو رونالدو تغير دور المهاجم الفرنسي وأصبح صاحب الدور الأبرز في هجوم النادي الملكي، ومن دون احتساب ركلات الجزاء سجل بنزيمة 72 هدفا منذ رحيل كريستيانو رونالدو عن مدريد، متفوقا بـ5 أهداف على النجم البرتغالي، وبنسبة هدف كل 153 دقيقة مقابل هدف لكل 158 دقيقة لرونالدو.

6- ثقة زيدان

حظي بنزيمة دائما بثقة مدربه ومواطنه زين الدين زيدان الذي واجه انتقادات كبيرة بسبب تفضيله لبنزيمة رغم تراجع مستواه في بعض الفترات.