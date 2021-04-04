“جانغو طليقاً” تحفة فنية ضد العبودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: يغادر مكتبة نتفليكس يوم 24 أبريل الجاري فيلم «جانغو طليقاً»، أحد أفضل أفلام عام 2012. الفيلم تحفة فنية جريئة ضد العبودية، من كتابة وإخراج كوينتن تارانتينو. ومن بطولة جيمي فوكس وكريستوف والتز وليوناردو دي كابريو.

تدور أحداث الفيلم في الجنوب الأميركي عام 1858.. يقود الأخوان آس وديكي مجموعة من العبيد المقيدين. من هؤلاء جانغو، الذي بيع وفُصل عن زوجته برومهيلدا. يوقف الرحلة كينج شولتز صائد المكافآت، الذي يبحث عن الاخوة بريتلز. يريد شراء جانغو لمعرفته بالاخوة بريتلز. يرفع آس بندقيته في وجه شولتز، فيقتله شولتز ويصيب ديكي. ويأخذ جانغو، واعداً بإطلاق سراحه عندما يقبض على البريتلز، وبمساعدته في العثور على برومهيلدا وإنقاذها… يصطادان المطلوبين، ويحصلان على المكافآت. ثم يعلمان أن المالك الجديد لبرومهيلدا هو كالفين، مالك مزرعة «كاندي لاند» حيث يضطر العبيد إلى التقاتل حتى الموت في رياضة وحشية.

يعلم شولتز وجانغو أنهما إذا عرضا على كالفن شراء برومهيلدا فإنه سيطلب ثمنا مستحيلًا، فيتفقان على ان يعرضا عليه 12 ألف دولار مقابل أحد أفضل مقاتليه، ذريعة لأخذ برومهيلدا مقابل مبلغ رمزي. ثم يتظاهران بأنهما غيّرا رأيهما واكتفيا ببرومهيلدا. يقابلان كالفن في ناديه، ويقدمان عرضهما له، فيعجبه، ويدعوهما إلى مزرعته.

يخبر شولتز برومهيلدا بالخطة، وفي اثناء العشاء، يعرض أن يشتريها. يدرك ستيفن، العبد المدبر لمنزل كالفن، أن برومهيلدا تعرف جانغو ويكتشف الخطة وينبه كالفن. يغير كالفن الصفقة تحت تهديد السلاح، ليبيع برومهيلدا بـ 12 ألف دولار. يوافق شولتز على مضض. يحاول كالفن اذلال شولتز، فيطلق شولتز النار عليه، فيقتل حارسه شولتز، ويثور جانغو ويقتل عددا من الرجال، لكنه يضطر إلى الاستسلام عندما يهدد بقتل برومهيلدا.

يُعذّب جانغو ويكون على وشك أن يُخصى حين يقول ستيفن إن جانغو سيباع إلى شركة تعدين ليعمل حتى الموت.. في الطريق إلى هناك، يستخدم جانغو منشور مكافأته الأولى ليثبت لمرافقيه أنه صائد مكافآت، ويدعي أن المذكورين في المنشور موجودون في كاندي لاند، ويعد المرافقين جميعًا بمكافآت. وما إن يتحرر، حتى يقتل مرافقيه ويعود إلى كاندي لاند ومعه كيس ديناميت. يستعيد أوراق حرية برومهيلدا من جثة شولتز، وينتقم بقتل متعقبي العبيد، ويحرر برومهيلدا..