طرح شارة “عشرين عشرين”.. “بيختلف الحديث” مع زياد برجي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تبدأ شارة مسلسل “عشرين عشرين” بصوت الممثل قصي خولي قائلاً: “ما في أبشع من إنو الانسان يكذّب على اللي قدّامه ويفرجيه شي مش حقيقي”، يتبعه صوت الممثلة نادين نسيب نجيم قائلة: “في فرق بين إني كون قبلانه كون مع الشخص اللي بحبه أو قدرانه كون وحدي”.

بعنوان “بيختلف الحديث” يصدح صوت الفنان زياد برجي مؤدياً شارة المسلسل الرمضاني: “بيختلف الحديث بين المسرح والكواليس يللي فكرتن أحلام طلعو بالآخر كوابيس”.

أغنية يتوقّع أن تحقق صدى كبيراً لجمعها العناصر الكلامية واللحنية والصوتية المنسجمة، إضافة إلى الكليب الذي شوّق الجمهور على أحداث المسلسل المقبلة لا سيّما أداء قصي خولي ونادين نسيب نجيم.

الأغنية كتبها علي المولى ولحّنها محمود عيد وأداها الفنان زياد برجي.

يذكر أن “عشرين عشرين” صوّر العام الماضي وتأجل عرضه بسبب تداعيات جائحة كورونا. وتؤدي في المسلسل نجيم شخصية سما، الضابط برتبة نقيب في قوى الأمن الداخلي، وتحاول فك لغز العديد من الجرائم في لبنان ضمن أحداث تشويقية بوليسية. أما خولي فيؤدي دور صافي، زعيم عصابة تتاجر بالمخدرات الذي يقع في مواجهة مباشرة أمام الضابط سما.

العمل من كتابة نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصبّاح إخوان”، ويعرض على “أم بي سي” في رمضان، فيما تُعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة “شاهد VIP” قبل 24 ساعة من عرضها على “أم بي سي”.