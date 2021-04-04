لطيفة إلى جانب “عمالقة الفن” في تونس: “أتعلّم منكم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة لطيفة ملصقاً تكريمياً جمعها بأبرز مطربي الجيل القديم في تونس، من تصميم وزارة الثقافة في بلادها، على هامش “مهرجان الأغنية التونسية” بدورته العشرين العائد بعد ثلاثة عشر عاماً من الانقطاع منذ عام 2008.

وأعربت عن فخرها لوجود صورتها باسمها الحقيقي لطيفة العرفاوي، إلى جانب من وصفتهم بعملاقة الفن، أمثال الهادي قلال ومنور صمادح وعلية ونعمة.

وكتبت المطربة التونسية في حسابها الرسمي على موقع “فايسبوك”: “كم انا فخورة أن يأتي اليوم الذي تكون فيه صورتي موچودة بين عمالقة الفن في تونس والعالم العربي”.

وأضافت: “من أنا طفلة في هذه الصورة كنت بتعلم منكم… تعلمت منكم حب الفن في بلادي تونس وفي كل الوطن العربي… تعلمت منكم المسؤولية، تعلمت منكم الفن المحترم الهادف”.

وختمت كلامها: “شكراً لوزارة الثقافة في تونس، ومهرجان الأغنية، تمنياتي لكم بالتوفيق وسعيدة لكل ما يحدث من انجازات في بلدنا واولها النقابة التي يشرفني أن أكون عضوة فيها”.