شاكر الموجي في ذمة الله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: توفي صباح اليوم الأحد، الملحن والشاعر المصري شاكر الموجي، بعد صراع مع المرض.

وقدم الراحل عددا كبيرا من الأغاني، سواء على مستوى الكلمات أو الألحان، لعدد من نجوم الفن المصري والعربي، أبرزهم جورج وسوف من خلال مجموعة كبيرة من الأغنيات التي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي، وأعطى النجمة السورية ميادة الحناوي الكثير من الأغاني وكذلك للنجوم مثل راغب علامة، وكارول سماحة، ووائل كفوري، ووليد توفيق، وآخرين.

وكذلك قام الملحن باكتشاف العديد من النجوم ومن بينهم النجمة نانسي عجرم

وقام باكتشاف العديد من المطربين نذكر منهم نانسي عجرم بعدما قدم لها أول أغانيها “محتاجالك” عام 1998، وكذلك ساهم في اكتشاف الشعراء الغنائيين نذكر منهم دسوقي عبد الحافظ، وصفوح شغالة، ونور الدين حمدي، وغيرهم من شعراء الأغنية الحديثة.