هل نسخ محمد إمام شخصية “هوجان” في مسلسله الجديد “النمر”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان المصري محمد إمام البرومو الرسمي لمسلسله الجديد “النمر” والذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر صفحته على موقع “انستغرام”، ليثير حالة من الجدل بسبب تشابهه مع مسلسله الذي عرض في رمضان الماضي باسم “هوجان”.

وظهر محمد إمام في البرومو بنفس شخصية “هوجان” من حيث قوة البنية والملابس والذقن وتسريحة الشعر وحتى اللهجة والتي تميل بأنه شخص ريفي جاء يعيش بالمدينة، حيث يقرر الاستيلاء على الصاغة والسيطرة على تجارها وتضمن البرومو الكثير من الأكشن والمغامرة.

وتفاعل الجمهور مع البرومو بمجرد طرحه، وانهالت التعليقات التي من بينها: “هو ده الجزء الثاني من هوجان ولا ايه يا إمام؟ شامم ريحة هوجان في المسلسل خصوصاً الجزء الأخير، هو انت عجبتك لهجة الفلاحين؟ شكلك بتعيد نفسك، المسلسل حلو وبيفكرني بهوجان”.

يذكر أن محمد إمام تعرض للإصابة أثناء تصوير مسلسله الرمضاني “النمر”، حيث نشر صورة من كواليس تصوير المسلسل، وذلك عبر حسابه في موقع “انستغرام” أكد خلالها أن تلك الإصابات تأتي بعد تصوير مشاهد “أكشن” في المسلسل.

وكتب محمد إمام في تعليقه قائلاً: “بعد فترة تصوير مشاهد أكشن عنيفة، رجلي مشروخة، سنتي مكسورة، وتقريباً إيدي مجزوعة، ورمضان كمان 10 أيام، ورايح دلوقتي أعمل مشهد أكشن جديد، صلوا على النبي”.

مسلسل “النمر” بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، علاء مرسي وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.