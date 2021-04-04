بالفيديو – بعد أيام من خطوبة نجله.. سعد الصغير يُفاجئ جمهوره بالزواج من فنانة شابة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ الفنان المصري سعد الصغير الجميع بإعلان زواجه من الفنانة الشابة بيرلنتي عامر، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته الأخيرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال الصغير، خلال الفيديو الذي نشرته بيرلنتي عبر حسابها على فيسبوك :”كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة قلبي.. مراتي بيرلنتي عامر، ويا رب السنة الجاية نكون مع بعض، أنتي وش السعد عليا”.

وعلقت بيرلنتي على الفيديو قائلة: “ربنا يخليك ليا يا جوزي.. على العموم الست المحترمة اللي أنا شخصياً بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولى بتبعت ناس تشتمني على العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا وبتقول كلام غريب جداً حسبي الله ونعم الوكيل”.

وجاء إعلان سعد الصغير عن زواجه من الفنانة الشابة، بعد أيام قليلة من احتفاله بخطوبة نجله الأكبر محمود الصغير، في حفل شهد حضور عدد من نجوم الفن.

تزوج سعد الصغير ثلاث مرات؛ الأولى من امرأة خارج الوسط الفني وهي زيجة نتج عنها وجود أربعة أبناء، أما الزواج الثاني فكان من الراقصة شمس، والثالثة من بيرلنتي عامر.