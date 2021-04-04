باسم يوسف يعترف: تعاملت بسخافة مع الجمهور بسبب شهرتي السريعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حل الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف ضيفاً على شاشة MTV وتحدث عن انطلاقته نحو الشهرة فقال إنه لم يكن يتوقع الشهرة السريعة التي حظي بها على مدار السنوات الماضية، مبيناً أنه تعامل بسخافة مع الجمهور عندما كان يرفض التقاط صورة مع أحدهم. وتابع باسم يوسف أنه فعل أشياء يخجل منها في الفترة الحالية مردفاً أنه كان يندهش من طلب الجمهور التصوير معه ولذلك كان يتعامل بنوع من السخافة.

وعقب بأن هذا لم يكن غروراً منه لكن الشهرة جاءت له سريعاً وبقوة وهو لم يكن مستعداً لها، مستطرداً أن هذا من الأمور التي تضايقه حالياً كون الجمهور أخذ فكرة خاطئة بأنه مغرور.

وتطرق في مقابلته للحديث عن رأيه في تأثير الفنان المصري عادل إمام في تغيير فكر الجمهور عبر رسائله التي كان يقدمها من خلال أعماله، مبيناً انه يتذكر له الكثير لكنه الأبرز أنه وفي خضم الهجمات الإرهابية أصر على عرض مسرحيته في الصعيد ولم يكن خائفاً.

وشدد باسم يوسف على أن أي فن في الدنيا يكون محرضاً على التغيير، مضيفاً أن الجمهور يضع عبئاً أكبر على الفنان والكوميديان كونه يقدم القضية ويطرحها والجمهور يستقبل الأمر.