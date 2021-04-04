شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف لماذا رشح روبرت داونى جونير لجائزة أسوأ ممثل.. فى عيد ميلاده الـ56 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم العالمي روبرت داوني جونير اليوم 4 أبريل بعيد ميلاده، الـ56، والنجم الذي عرف باسم الرجل الحديدي، ترشح لجائزتي أوسكار وفاز بثلاثة جوائز جولدن جلوب والعديد من الجوائز والترشيحات الأخرى.



فيلم Dolittle



روبرت داوني جونير

ورغم أداء روبرت داوني جونير المبهر في العديد من الأعمال إلا أنه ترشح لجائزة التوتة الذهبية، وهو حفل سنوي لما يعتبره المتابعون أسوأ الأفلام والعروض على مدار العام.

ورشح داوني جونيور لأسوأ ممثل لأدائه دور البطولة في فيلم Dolittle، والذى يقوم فيه بدور طبيب يمكنه التحدث إلى الحيوانات، في حين حصل فيلم Dolittle من إنتاج شركة يونيفرسال بيكتشرز التابعة لشركة كومكاست على أكبر عدد من ترشيحات جائزة التوتة الذهبية بإجمالي ستة ترشيحات بما في ذلك أسوأ فيلم.