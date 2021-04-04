بالصور.. نيللي كريم تبهر جمهورها بإطلالة موكب المومياوات الملكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية نيللي كريم، صورا جديدة لها وقد ظهرت بـ"إطلالة فرعونية"، وذلك في حفل موكب المومياوات الملكية.

وظهرت نيللي في الصورة وهي ترتدي زيا باللون الأبيض، مع إكسسوارات مناسبة له، وقد رفعت شعرها للأعلى.

وكتبت على صفحتها الشخصية على "تويتر"، الأحد: "مصرية وأفتخر، أريد أن أشكر كل من صنع هذا الحدث العظيم".





وكان موكب المومياوات الملكية، السبت، الوسم الأكثر انتشاراً في أغلب الدول العربية، حيث عبر عشرات الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بهذا الحدث المهيب.



ونقل الموكب التاريخي، في رحلته من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، 22 مومياء ملكية تنتمي إلى عصر الأسر الـ17 و18 و19 و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.وكانت نيللي قد كشفت، في وقت سابق، عن قرارها النهائي بشأن الزواج من خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام.





وأعلنت نيللي كريم في تصريح لبرنامج "ET بالعربي" فسخ خطوبتها من رجل الأعمال، دون إبداء أسباب.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الفنانة نيللي كريم خطوبتها لرجل الأعمال المصري الذي يكبرها بـ 6 سنوات.





وكان من المقرر أن تحتفل نيللي كريم بزواجها الثالث في نهاية فصل الصيف، قبل أن تعلن عن فسخ خطوبتها.

وتزوجت نيللي كريم مرتين، الأولى في الـ 16 من عمرها وأنجبت ابنيها كريم ويوسف، ثم تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه سيليا وكندة.



