"المنصة" الإماراتي.. الموسم الثاني يتصدر قائمة البحث والمشاهدة على نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدّر مسلسل المنصة قائمة البحث ودخل قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.

جاء ذلك بعد مرور يومين على انطلاق عرض الموسم الثاني من مسلسل "المنصة" الإماراتي عبر شبكة نتفليكس (NETFLIX) العالمية.





والعمل المتوفر حالياً بحلقاته الثماني بموسمه الثاني عبر NETFLIX وتلفزيون أبوظبي يحقق أصداءً إيجابية جداً مع انكشاف الكثير من الحقائق والأحداث الغامضة، وهو من إنتاج وإشراف عام للمنتج والكاتب والمخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، ومن كتابة هوزان عكو وإخراج ياسر سامي.









وأعلنت شركة فيلم جيت المنتجة أنّ المنصة سيكون أول عمل عربيّ يعرض عبر محطات أمريكية ومنصاتها منها (Crackle، وCrackle Plus وPopcornflix وTruli) وهو ما يعد سابقة في عالم الدراما العربية.





وتم تصوير العمل في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي بما يشمل استديوهات ضخمة تم بناؤها من قبل شركة فيلم جيت، بالإضافة إلى مناطق تصوير خاصة استخدمت بدعم من twofour54 أبوظبي ولجنة أبوظبي للأفلام.





ومسلسل "المنصة" من بطولة النجوم: مكسيم خليل، وعبدالمحسن النمر، وباسم ياخور، وسلوم حداد، وأحمد الجسمي، ومنى واصف، وسامر إسماعيل، ومعتصم النهار، وسيد رجب، وخالد القيش، وياسر النيادي، ورهام القصار، ولين غرة، وشادي الصفدي، وخالد السيد، وعلاء الزعبي، وأويس مخللاتي، ونظلي الرواس، ومرام علي، ووائل أبوغزالة، وأسامة حلال، ووائل زيدان، وجابر جوخدار، وغانم الزرلي، ونورا العايق، وأسامة حلال، ومؤيد الخراط، ومن النجوم الصاعدة الإماراتي مد ربدان والتونسية صابرينا.





وأكدت شركة فيلم جيت تجهيزها لإطلاق الموسم الثالث من العمل بعد شهر رمضان المبارك، والذي سيشهد المزيد من الأحداث الشيقة وعودة شخصية "شيخة" من تمثيل مهيرة عبدالعزيز، بالإضافة لانضمام ميسون أبو أسعد، وجفرا يونس والإماراتي سعيد الريسي.



