شكرا لقرائتكم خبر عن مايسترو ليلة الإبداع.. نادر عباسى أنيق الروح يعزف لحن التاريخ العابر للعصور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنًا مع حركات يده الرشيقة ممسكًا بعصاة ليلوح بها فى الهواء، تصدح نغمات الآلات الموسيقية فى الأرجاء مجسدة مقطوعات غنائية رائعة، كان هذا هو المشهد الذى تألق وأبدع فيه المايسترو نادر عباسى، قائد أوركسترا حفل موكب نقل المومياوات الملكية، الذى أبهرت كل تفاصيله العالم كله.

وقاد المايسترو نادر عباسى، الأوركسترا خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية، والذى سار على أنغامه، وبرع فيها بأسلوبه الخاص والمميز، والذى يتفاعل معه كل أعضاء الفرقة وفقا لحركة من يده أو إشارة بعصاه.

وفى جولة داخل حساب المايسترو نادر عباسى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نجد ألبوماته الخاصة تضم مجموعة متنوعة من الصور التى يظهر فيها وكأنه يحلق فى الهواء أثناء توجيه العازفين الجالسين أمامه على المسرح، لإطلاق نغمات آلاتهم الموسيقية المختلفة، ليبهر الجمهور بمطقوعات موسيقية مبهرة تخطف القلب والعقل ويقشعر لعظمته الجسد.

وتقديرًا لإبداعه فى حفل موكب المومياوات الملكية الذى أبهر العالم بأسره، تنوعت رسائل الشكر والثناء من أصدقائه وتلامذته والعازفين ومتابعيه على موقع التواصل الاجتماعى، حيث قالت إحدى متابعاته، "يقود مشاعرنا برقى وتميز..يضيف للفن روحًا من نوع خاص.. المايسترو أنيق الروح.. الحاضر دومًا.. يعزف لحن التاريخ العابر للعصور".

وقالت هدى وجدى، فى تعليقها على صورة المايسترو نادى عباسى من الحفل، "أنت بجد إزاى شاطر كدة.. واثق من نفسك.. أنت عالمى.. وجهة مشرفة لمصر"، وأضافت أخرى، "علامة من علامات مصر المضيئة".

وشارك أيمن السيد، فى رسائل الثناء والمدح، حيث قال: "الأستاذ الذى جعل القلب يقشعر من العظمة"، وأضافت مروة بندارى: "أبدعتم وشرفتونا وأسعدتمونا"، وتابعت زيزى الديب: "لمستوا قلوبنا وحفرتوا مقطوعاتكم فيها.. ألف مبروك حضرتك رائع ولكنك اليوم فوق التصور والخيال مع فرقتك المبدعة".

وشهدت احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، مساء السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، غناء المطربات ريهام عبد الحكيم، ونسمة محجوب، والسوبرانو المصرية ومغنية الأوبرا أميرة سليم، خلال فقرة غنائية، وهو الحدث الذى شهده العالم كله باهتمام بالغ.

ويضم موكب المومياوات التى ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وهم: "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".