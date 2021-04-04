شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى فى كواليس "نسل الأغراب" برفقة السقا وكرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم ماجد المصري عن صورة من كواليس مسلسل "نسل الأغراب"، على إنستجرام وظهر المصري في الصورة برفقة النجمين أحمد السقا ووأمير كرارة وعلق عليها بـ "مع العالمي (أحمد السقا) وحبيب قلبي باشا مصر (أمير كرارة) كواليس نسل الأغراب إخراج الجامد محمد سامي ألف مبروك"

ويواصل النجم أحمد السقا تصوير مشاهده فى مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، والذى يشاركه فى بطولة العمل النجم أمير كرارة، ويعتبر من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يكثف مخرج العمل محمد سامى التصوير للانتهاء منه تماما قبل انطلاق شهر رمضان.

والمسلسل يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب" هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.