شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يتغزل فى مصر بأغنية جديدة بعد موكب المومياوات الملكية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب اللبناني وليد توفيق، على التغنى بموكب المومياوات الملكية من خلال أغنية طرحها عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، من خلال فيديو علق عليه وكتب متغزلاً في مصر الذى دوماً ما يؤكد على أنه بلده الثانى ويعتز بها: "مصر وجه الخير، مصر الطيبة والجدعنة، مصر الفن والثقافة ... مصر الحضارة الخالدة".

وتضمن الكليب الذى طرحه وليد توفيق مشاهد من حفل موكب نقل المومياوات الملكية المهيب، والذى أبهر العالم أجمع أمس.



أغنية وليد توفيق

وكانت أنظار العالم توجهت أمس، إلى مصر، لمتابعة الموكب الملكى المهيب، الذى ضم 22 ملك وملكة، والذى خرج فى مشهد يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وإبراز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.



مشاهد من الأغنية

كما سلطت الصحف البريطانية الضوء على موكب المومياوات الملكية، حيث نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية على موقعها الإلكترونى عشرات الصور ومقاطع الفيديو للحدث الضخم، وقالت إن مصر قدمت عرضا رائعا لنقل 22 مومياء لأشهر الفراعنة من وسط القاهرة إلى مقرهم الجديد فى متحف الحضارة.

وقالت الصحفية إن الحفل انطلق على طول كورنيش النيل من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بالفسطاط، ونقلت 22 مومياء لـ 18 ملكا وأربع ملكات فى عربات مزينة بأجنحة ونقوش فرعونية فى رحلة استمرت ساعة، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المومياوات دفنت قبل 3 آلاف عاما فى مقابر سرية فى وادى الملوك قرب الدير البحرى فى الأقصر، وتم التنقيب عن المقابر لأول مرة فى القرن التاسع عشر.



وليد توفيق على انستجرام

من ناحية أخرى، أبرزت صحيفة إندبندنت البريطانية حضور الرئيس عبد الفتاح السيسسى للحدث وتحدثت عن ظهوره واقفا وقت وصول المومياوات إلى متحف الحضارة الجديد، وأشارت الصحيفة إلى تواجد مديرة منظمة اليونسكو ومدير منظمة السياحة العالمية.

ونقلت إندبندنت عن عالم الآثار الشهير زاهى حواس قوله عن المومياوات الملكية ستعرض بأسلوب حضارى بدلا من التسلية فى المتحف الجديد. وقال غنه تم اختيار متحف الحضارة لانهم أرادوا ولأول مرة عرض المومياوات بأسلوب متحضر ومثقف.